Domenica 15 novembre 2020 - 12:37

“Non cedere alla logica dell’indifferenza” (il monito del Papa)

"C'è tanta fame nel cuore delle nostre città"

Roma, 15 nov. (askanews) – Nella Giornata mondiale dei poveri, Papa Francesco ha esortato a non cedere alla “logica dell’indifferenza, voltandoci da un’altra parte” e a “tendere la la mano al povero, che è Cristo”.

“Oggi è la giornata dei poveri, e la chiesa ci dice di tendere la mano al povero, che non sei solo nella vita c’è gente cha bisogno di te, non essere egoista. Tutti abbiamo ricevuto da Dio un patrimonio come esseri umani, una ricchezza umana, qualsiasi sia. Questi doni bisogna usarli per operare il bene in questa vita. Oggi la chiesa ci dice di utilizzare quello che ti ha dato Dio e di guardare i poveri, che sono tanti, anche nelle nostre città, nel centro della nostra città”, ha detto il Pontefice nel corso dell’Angelus domenicale in piazza San Pietro, commentando la parabola dei talenti.

“Talvolta pensiamo che essere cristiani è non fare del male – ha proseguito il Papa – non fare del male è buono, ma non fare del bene non è buono. Dobbiamo uscire da noi stessi e guardare a chi ha più bisogno. C’è tanta fame anche nel cuore delle nostre città. E tante volte noi entriamo in quella logica dell’indifferenza e guardiamo da un’altra parte. Tendi la mano al povero, è Cristo”.

Papa Francesco ha quindi rimarcato che “i poveri sono al centro del vangelo e Gesù è venuto per i poveri. Tendi la tua mano al povero. Hai ricevuto tante cose e tu lasci che tuo fratello e tua sorella muoiano di fame. Gesù ci dice: il povero sono io”.

Sim/Int9