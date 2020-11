Domenica 15 novembre 2020 - 16:33

“Il calcolo dell’indice Rt non è affidabile” (ili fisico Giorgio Parisi)

"In Italia fare come in Germania"

Roma, 15 nov. (askanews) – Secondo il fisico Giorgio Parisi, presidente dell’Accademia dei Lincei, “la non affidabilità del calcolo dell’indice Rt è chiarissima”. Nel corso della trasmissione “Mezz’ora in”, di Lucia Annunziata, in onda su Rai3, Parisi ha detto: “L’Rt dipende dalla nostra capacità di rintracciare le persone che si sono ammalate, e la nostra capacità di fare contact tracing è certamente calata”.

“Quando si fanno gli exit poll si danno le forchette. Per l’Rt è esattamente la stessa cosa. L’Rt della settimana scorsa era 1,41 ma la forchetta andava da 1,08 a 1,80, una forchetta enorme”.

Per quanto riguarda il trattamento dei dati, Parisi ha sottolineato come ci siano “dei dati che sono più o meno confidenziali che devono essere trattati con grande cura. Per quanto riguarda i dati non confidenziali, la Germania mette una quantità di dati sul sito del Robert Koch Institute dieci, venti, cinquanta volte superiori ai dati italiani”.

Parisi quindi chiede perché mai in Italia non si possa fare come in Germania, e sul sito dell’Istituo superiore di sanità non vengano “pubblicate delle tavole che abbiano lo stesso dettaglio delle tavole tedesche”.

