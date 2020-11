Sabato 14 novembre 2020 - 17:16

Nel Lazio quasi 3.000 nuovi casi positivi e 39 morti

Quasi 30 mila tamponi fatti, Rt a 1.04

Roma, 14 nov. (askanews) – Oggi su quasi 30mila tamponi nel Lazio (+1.513) si registrano 2.997 casi positivi (+72), 39 i decessi (+5) e +399 i guariti. Stabile il rapporto tra positivi e i tamponi. Sono 3.076 i ricoveri (+58) e 273 in terapia intensiva (+13). Il valore Rt è a 1.04. Lo ha riferito l’assessore alla sanità e l’integrazione sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato al termine della quotidiana videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

In particolare, riguardo ai focolai individuati sul territorio, 26 sono i casi con link al cluster dell’istituto San Giuseppe a Nettuno e undici i casi con link al cluster dell’istituto Fatebenefratelli Rsa San Raffaele a Genzano; sette i casi con link a cluster casa Armonia di Nepi dove è in corso l’indagine epidemiologica.

“Il Lazio – ha sottolineato D’Amato – è tra le grandi Regioni italiane, assieme al Veneto, quella con il più basso indice Rt grazie al lavoro svolto innanzitutto dal sistema sanitario per la grande attività di testing e alla collaborazione dei cittadini. Questo però non deve significare abbassare l’attenzione proprio adesso e chiediamo il massimo rigore nei comportamenti”. E “sta migliorando la ricettività ospedaliera grazie all’apertura dei posti letto Covid che vedrà il suo completamento nelle prossime 48 ore”. Inoltre, apre ad Amatrice il nuovo drive in per i test, (la 65esima struttura), e martedì apre quello per le persone fragili a Labaro con l’azienda ospedaliera Sant’Andrea; mentre è partita anche l’attività della nuova sede della centrale del numero verde 800.118.800 gestita dall’Ares 118.

L’assessore riguardo ai medici di medicina generale, ha anche ricordato che da lunedi in distribuzione i kit per i tamponi rapidi antigenici in tutte le Asl. Infine, è stato pubblicato sul sito del policlinico Umberto I il bando rivolto a giovani medici abilitati e agli specializzandi. Il bando è aperto per cinque giorni.

Red/Gtu/Int9