Giovedì 12 novembre 2020 - 19:47

Nuove Touareg eHybrid e R, potenze da 381 a 462 CV

Fino a 47 km di autonomia in full electric, 810 km in totale

Milano, 12 nov. (askanews) – Prosegue l’elettrificazione della gamma Volkswagen con l’introduzione di due varianti ibride plug-in del suv Touareg, la eHybrid e la R. Equipaggiate con il benzina 3.0 V6 TSI abbinato a un motore elettrico con batteria da 18 kWh, sono in grado di percorrere fino a 47 km in modalità 100% elettrica nel ciclo WLTP. Il consumo medio della Touareg eHybrid (381 CV e 600 Nm di coppia) indicato dalla casa è di 2,7-2,9 litri/100 km di benzina e 24,2-24,7 kWh/100 km per un’autonomia complessiva di 810 km. In Italia, il prezzo di listino è di 76.900 euro, lo stesso della variante solo a benzina.

Al vertice della gamma c’è la nuova Touareg R: con una potenza di 340 kW (462 CV e 700 Nm di coppia, 0-100 in 5,1 secondi), è la Volkswagen più prestante dell’attuale gamma. La Touareg R è proposta in Italia al prezzo di listino di 94.900 euro. Per entrambe, la Volkswagen offre in omaggio il Tech Pack, che include tra gli altri Travel Assist e sospensioni adattive.