Giovedì 12 novembre 2020 - 07:45

Arrestato 22enne a Genova con oltre 10mila video pedopornografici

Alcuni con neonati e bambini piccoli

Roma, 12 nov. (askanews) – La Polizia Postale di Genova e del Centro Nazionale di contrasto alla pedopornografia online CNCPO nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto dei crimini in materia di violenza sessuale su minori ha tratto in arresto un giovane di 22 anni per la detenzione di ingente quantità di video e foto ritraenti bambini, dai 0 ai 14 anni.

Nel corso della perquisizione locale ed informatica gli investigatori della Polizia Postale hanno sequestrato oltre diecimila video pedopornografici che l’arrestato aveva catalogato per età e per prestazione sessuale che riguardava anche infanti e neonati.Il giovane aveva addirittura acquistato in abbonamento uno spazio virtuale di archiviazione per conservare e distribuire i tantissimi video che si procurava attraverso svariate applicazioni di messaggistica istantanea.

Red/Bea/int5