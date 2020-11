Mercoledì 11 novembre 2020 - 14:14

Covid-19, accordo ISS-Accademia dei Lincei sui dati epidemiologici

Parisi: da tamponi e contact tracing informazioni essenziali

Roma, 11 nov. (askanews) – L’Istituto Superiore di Sanità e l’Accademia dei Lincei collaboreranno per lo sviluppo di modelli che analizzino l’andamento dell’epidemia e l’impatto sul sistema sanitario nazionale. Lo prevede un accordo appena siglato tra i due enti, in base al quale l’Istituto metterà a disposizione degli esperti dell’Accademia i dati raccolti, e i ricercatori dei due enti collaboreranno per le analisi di vari aspetti epidemiologici. L’accordo avrà la durata di un anno, e prevede che i due enti collaborino nelle stime del tempo di generazione dell’epidemia e del numero di riproduzione (Rt), con un monitoraggio dell’andamento di queste variabili nel tempo. È previsto inoltre che vengano prodotti modelli di trasmissione per stimare l’impatto del COVID-19 sul sistema sanitario.

“Credo fermamente nell’importanza di rendere disponibili i dati alla comunità scientifica – afferma il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro – mi fa particolarmente piacere se questo avviene con un’istituzione autorevole e prestigiosa quale è l’Accademia dei Lincei”. “Stiamo in una situazione in cui non sappiamo ancora con certezza quali siano i canali più rilevanti per la diffusione del virus – afferma il presidente dell’Accademia Nazionale dei Lincei Giorgio Parisi -. Serve un grande sforzo coordinato della comunità scientifica per arrivare a una maggiore comprensione dei meccanismi di contagio e quest’accordo è un tassello importante in questa direzione”.

La necessità di rendere pubblici i dati è stata riaffermata da Giorgio Parisi anche ieri nel corso dell’audizione in videoconferenza svolta nell’Ufficio di Presidenza della Commissione Sanità del Senato, sul ricorso ai test e al tracciamento per il contenimento della pandemia di Covid-19.

Esaminando l’andamento dei nuovi positivi al coronavirus, il presidente dell’Accademia dei Lincei ha osservato che la crescita sta rallentando chiedendosi se davvero c’è un rallentamento o se invece il sistema di tracciamento stia diventando sempre più incapace a trovare le persone infette. Per distinguere questi due scenari, ha detto Parisi, è necessario avere dati freschi e informazioni aggiuntive, ad esempio: quanti sono i contatti a cui non è stato fatto il test che poi vengono trovati positivi, i dati sulle chiamate al pronto soccorso, il numero di tamponi veloci eseguiti ogni giorno in Italia. “Se i dati non sono affidabili, – ha detto Parisi nel corso del suo intervento – il risultato non è affidabile”.

Occorre raccogliere tutti i dati essenziali, rendere pubblici tutti i dati (esclusi quelli sensibili, protetti da privacy), avere informazioni su occupazione e comportamenti delle persone che sono o positive o negative (sono autisti, baristi, camerieri, cassieri…? Quanto tempo passano sui mezzi pubblici, al bar, al ristorante…?), serve un questionario nazionale da riempire per ciascun caso. Secondo Parisi occorre poi “rivitalizzare Immuni che sarà utilissima in fase discendente, quando il numero di casi al giorno sarà sotto il migliaio”.

“I tamponi e il contact tracing – ha concluso Parisi – ci possono dare informazioni molto dettagliate e essenziali: sono fondamentali per la costruzione di un modello scientifico per capire gli effetti del lockdown e di tutte le misure che sono state prese e che si prenderanno in futuro: in loro assenza è impossibile fare alcun paragone scientifico sugli effetti delle varie misure di contenimento. Ma se si vuole coinvolgere la comunità scientifica – ha sottolineato il fisico – serve che i dati siano pubblici”. Parisi ha ricordato che la commissione COVID-19 dell’Accademia dei Lincei, all’inizio di giugno, aveva scritto un documento in cui si chiedeva che “le istituzioni sanitare regionali, l’ISS e la Protezione Civile pianificassero una condivisione dei dati concertata con la comunità scientifica. In assenza di trasparenza, ogni conclusione diviene contestabile sul piano scientifico e quindi anche sul piano politico”.