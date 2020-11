Lunedì 9 novembre 2020 - 23:23

Covid, Iss: rischio di epidemia incontrollata e non gestibile

"Situazione complessivamente e diffusamente molto grave"

Roma, 9 nov. (askanews) – “Si conferma che l’epidemia in Italia è in rapido peggioramento sull’intero territorio nazionale” e “una situazione complessivamente e diffusamente molto grave sul territorio nazionale con criticità in numerose Regioni/PA italiane”. A renderlo noto l’Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della Salute nell’ultimo monitoraggio settimanale della situazione dell’epidemia di Covid-19 in Italia, basato sui dati della settimana dal 26 ottobre al primo novembre

“Nella settimana di monitoraggio – si legge nell’headline del report relativo alla sintesi nazionale – tutte le Regioni/PA sono classificate a rischio alto di una epidemia non controllata e non gestibile sul territorio o a rischio moderato con alta probabilità di progredire a rischio alto nelle prossime settimane”.