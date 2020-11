Domenica 8 novembre 2020 - 16:24

Zuccatelli, neo commissario per la sanità in Calabria e le polemiche sulle mascherine

IN un vecchio video diceva che "non servono a un c...."

Roma, 8 nov. (askanews) – Nomina tra le polemiche quella del nuovo commissario alla Sanità in Calabria, Giuseppe Zuccatelli. A scatenare la bufera un video fuori onda risalente a marzo e rilanciato dai social nel quale il neo commissario sosteneva che “le mascherine non servono a un c….”. Pronte le scuse di Zuccatelli che, come se non bastasse, risulta anche positivo al Covid-19.

Per placare gli animi Zuccatelli ha dovuto precisare in una nota che “le mascherine sono parte della fondamentale strategia di contrasto al Covid-19. Quindi, invito tutti ad utilizzarle, così come a rispettare il distanziamento fisico. Le mie affermazioni errate, estrapolate impropriamente da una conversazione privata risalgono al primo periodo della diffusione del contagio”.

La nomina di Zuccatelli è avvenuta nella notte con un provvedimento del consiglio dei ministri a seguito delle dimissioni nei giorni scorsi del precedente commissario Saverio Cotticelli anch’egli investito dalle polemiche dopo che, in un’intervista televisiva, aveva candidamente ammesso di non sapere che fossse lui a dover predisporre il piano Covid per la Calabria. Parole che avevano scatenato reazioni politiche e la condanna dello stesso presidente Conte che aveva annunciato di voler ‘licenziare’ Cotticelli.

