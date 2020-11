Domenica 8 novembre 2020 - 18:05

Minacce di morte recapitate al governatore Luca Zaia

Il Gazzettino: il messaggio in una mail firmata "ps"

Roma, 8 nov. (askanews) – Minacce di morte in una mail per il governatore del Veneto Luca Zaia, lo riporta oggi il quotidiano ‘Il Gazzettino’. Secondo quanto scrive il giornale, il presidente del Veneto avrebbe ricevuto un messaggio di posta elettronica che recita: “Sei solo e sempre un asino, vorrei spararti in bocca. Firmato ps”.

