Sabato 7 novembre 2020 - 12:13

Cosa dice il commissario Arcuri sulla protesta delle Regioni

Al Fatto: "Hanno approvato e implementato per mesi sistema coi 21 parametri"

Roma, 7 nov. (askanews) – “Le misure prese sono necessarie, ma non è detto che siano sufficienti”. Dopo l’ultimo e contestato Dpcm è il Commissario all’emergenza Domenico Arcuri a chiarire la situazione e in una intervista rilasciata al “Il Fatto” afferma di non comprendere le lamentele delle Regioni. “Non capisco – dice – perché, visto che hanno condiviso, approvato e implementato per mesi questo famoso sistema coi 21 parametri. Un sistema, peraltro, basato in larga parte su dati forniti dalle Regioni stesse e che ha due finalità: comprendere a che punto è l’epidemia nei vari territori e prevederne l’evoluzione”.

Arcuri ha bollato come “surreale falsità” l’accusa di aver fatto scelte dettate solo dal “colore” delle Regioni. “Questi provvedimenti – ha infatti detto – servono a raffreddare la curva dove è necessario, tentando di tutelare la salute senza mandare troppo in sofferenza il nostro sistema economico”, aggiungendo subito che “l’andamento attuale della curva (del contagio) dimostra che le misure prese sono necessarie, ma non è detto che siano sufficienti”.

Sulla situazione Covid in Italia, Arcuri ha infine parlato di “curva dei contagi impetuosa e che continua e crescere. Lo vediamo anche grazie alla moltiplicazione delle attività di screening: siamo passati dai 26mila tamponi al giorno di marzo-aprile ai 234mila di oggi (ieri, ndr) e puntiamo -coi test antigenici- ad arrivare a 350mila al giorno”.

Gci/Int11