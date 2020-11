Venerdì 6 novembre 2020 - 12:18

Cosa dice il ministro Speranza sulle scelte fatte

La fonte deo dati sono le regioni, le abbiamo sempre coinvolte

Roma, 6 nov. (askanews) – “Non c’è nessuna alternativa alle scelte fatte. Il virus non ci da tempo, non aspetta le nostre discussioni se non ci muoviamo con determinazione dilaga”.

Lo ha detto il Ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso della informativa urgente del Governo sui dati e sui criteri seguiti per la collocazione delle Regioni italiane nelle aree rossa, arancione e gialla, previste dal Dpcm del 3 novembre.

“Nessuno può sottrarsi a questa incontrovertibile necessità. Il Governo si è assunto fino in fondo le sue responsabilità. Il Dpcm è frutto di un lavoro lungo e faticoso”.

QUanto alle polemiche ssui criteri seguiti per la collocazione delle Regioni italiane nelle aree rossa, arancione e gialla, previste dal Dpcm del 3 novembre, Speranza ha aggiunto: “La fonte dei dati sono le regioni. In tutte le fasi del nostro lavoro c’è stato il coinvolgimento delle istituzioni scientifiche del nostro Paese e delle regioni. Ci sono dei limiti che non devono essere superati” nella polemica politica. Basta, non alimentiamo politiche che sono dannose. Se produciamo clima sbagliato creeremo solo disorientamento fra i cittadini”.

Gca/Int11