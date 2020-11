Venerdì 6 novembre 2020 - 11:52

Coronavirus,Speranza: in Italia niente zone verdi,virus circola

Informativa urgente del Ministro della Salute alla Camera

Roma, 6 nov. (askanews) – “In Italia non esistono zone verdi perchè il virus circola in tutto il nostro Paese”. Lo ha detto il Ministro della Salute nel corso della informativa urgente del Governo sui dati e sui criteri seguiti per la collocazione delle Regioni italiane nelle aree rossa, arancione e gialla, previste dal Dpcm del 3 novembre.