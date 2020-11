Mercoledì 4 novembre 2020 - 14:22

Crisanti ha detto che contro la terza ondata l’Italia deve fare come il Vietnam

Roma, 4 nov. (askanews) – “Come evitare la terza ondata nel caso in cui applicassimo solo misure restrittive? C’è solo un modo, creare un sistema di sorveglianza che integri tre elementi: la capacità di fare un numero di tamponi sufficienti per bloccare la trasmissione, tamponi non a tappeto ma mirati; integrare il processo con strumenti informatici che permettano di monitorare in termini spazio-temporali come i casi si distribuiscono regione per regione, integrati con altri parametri demografici, per prevedere quello che succede dopo e anticipare il virus; infine il sistema deve avere la logistica per rendere accessibile questi test dove sono necessari e in Italia ci sono differenze drammatiche”. Lo ha detto Andrea Crisanti, docente di microbiologia all’Università di Padova, in un’audizione alla Commissione Igiene e Sanità del Senato sul ricorso ai test e al tracciamento per il contenimento della pandemia di Covid-19. “Per combattere questo virus non dobbiamo lasciare indietro nessuno. Se questo lo ha fatto il Vietnam è tranquillamente alla portata dell’Italia”, ha concluso.

