Mercoledì 4 novembre 2020 - 09:12

Brusaferro (Iss): a differenza della prima ondata il virus circola in tutte le regioni

Audizione davanti alla commissione Affari sociali della Camera

Roma, 4 nov. (askanews) – In queste ultime settimane “la curva ha avuto un picco significativo”, in Italia e in altri paesi, “abbiamo situazioni in cui la circolazione è particolarmente elevate nelle ultime due settimane (19 ottobre – primo novembre)”. Così Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità, in audizione davanti alla commissione Affari sociali della Camera sull’andamento della pandemia da coronavirus. “A differenza della prima ondata – ha notato Brusaferro – il virus circola in tutte le regioni”, superando il 4% dei tamponi.

Ska/Int5