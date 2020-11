Martedì 3 novembre 2020 - 10:43

L’ironia sui social per il sito del #buonomobilità già “impallato”

Roma, 3 nov. (askanews) – Tutti in coda (virutale) per il buono mobilità. Da stamattina alle 9 è infatti attiva la piattaforma Buonomobilità.it, grazie alla quale si potràusufruire del bonus per l’acquisto di bici, elettriche e non, monopattini elettrici o veicoli simili (anche usati), oltre a strumenti di mobilità condivisa a uso individuale, come lo sharing di bici, monopattini e scooter”.

“Una novità importante, voluta dal ministro dell’Ambiente Sergio Costa nel decreto Clima, e poi disciplinata nel dettaglio dal decreto Rilancio”, informa il Blog delle Stelle. Tuttavia, già pochi minuti dopo l’attivazione la piattaforma si è “impallata” e su Twitter impazzano i commenti ironici sul disservizio sotto l’hashtag #buonomobilita.

Scrive un utente: “Praticamente alle 9 entri in una sala d’attesa. Alle 9:30 ti mettono in coda. Alle 10 ti danno il numero per metterti in attesa. Al tuo turno hai 20 minuti, dove tutto si bloccherà, ma se non riesci, ricomincia tutto da capo. Sito progettato da Lucifer Morningstar”. “Niente raga cmq per riavere il 60% della spesa ce conviene rivenderla come usata la bici”, commenta un altro.

“Una preghiera per i poveri ragazzi sistemisti che gestiscono il sito #buonomobilita e si stanno prendendo gli insulti di mezza nazione, dirigenti, capi progetto e direttori tecnici che non vogliono fare brutte figure. Sappiate che non è colpa loro” dice un altro ancora. “Ne vogliamo parlare del sito #buonomobilita che alle 9.00 è completamente irraggiungibile? Mentre alle 8.59 era perfettamente raggiungibile?”. “Boh, sarà un modo per tenerci in casa e non farci uscire!”, conclude un altro.

Plg