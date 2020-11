Martedì 3 novembre 2020 - 18:10

La situazione coronavirus in Italia per regioni

In Lombardia 6.804 nuovi positivi in 24 ore

Roma, 3 nov. (askanews) – In Lombardia ci sono 6.804 nuovi contagi in 24 ore, con 32.337 tamponi fatti, in Piemonte ci sono 3.169 nuovi casi di Sars-Cov-2, con 12.694 tamponi fatti.

In Campania ci sono 2.971 nuovi casi (13.801 i tamponi), in Veneto 2.298 nuovi casi (11.522 tamponi), in Toscana 2.336 nuovi casi (14.415 tamponi), nel Lazio 2.209 nuovi casi (25.481 tamponi). Vicino a quota duemila l’Emilia-Romagna, con 1912 nuovi casi (23.700 tamponi). Sopra quota mille anche Puglia 1.163 casi (5.955 tamponi), Liguria 1.052 nuovi casi (6.619 tamponi), in Sicilia 1.048 casi (8.015 tamponi). La regione con il minor numero di casi il Molise 93 (704 i tamponi).

