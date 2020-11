Martedì 3 novembre 2020 - 18:12

Covid, in consegna a Regioni 500mila test antigenici rapidi

Da struttura Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19

Roma, 3 nov. (askanews) – La struttura del Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, ha avviato oggi la distribuzione dei test antigienici rapidi.

Si tratta dei primi 500mila kit che vengono consegnati alle Regioni le quali, a loro volta, provvedono a distribuirli ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta, a cui saranno dati anche camici e Dpi – ugualmente forniti dal Commissario – necessari per effettuare i tamponi in sicurezza.

La consegna di questi primi 500mila kit terminerà venerdì.

Sono 10 milioni i test antigenici rapidi acquistati dalla Struttura Commissariale e che, nelle prossime settimane, continueranno ad essere distribuiti sul territorio nazionale.

L’obiettivo è 350mila tamponi al giorno: aggiungere ai 200mila test molecolari già quotidianamente effettuati a livello nazionale, altri 100mila antigienici rapidi, rendendo così possibile uno screening quotidiano di 300mila cittadini italiani.

Sino a ieri in Italia sono stati somministrati 16.103 milioni di tamponi, di cui 13.787 milioni (86%) forniti dal Commissario Straordinario. Nello scorso mese di marzo si somministravano in media 25.000 tamponi al giorno. Nelle ultime settimane almeno 200mila, otto volte in più. Ora, con questa ulteriore fornitura di test antigienici, si possono raggiungere i 350mila test al giorno.