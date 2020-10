Sabato 31 ottobre 2020 - 18:04

In lieve aumento i contagi (31.758) ma i morti salgono di 297 in 24 ore

Ammonta a 25.600 l'incremento degli attuali positivi

Roma, 31 ott. (askanews) – Aumentano ancora i contagi per Covid in Italia, sono 31.758, secondo il bollettino del ministero della Salute; l’incremento delle vittime è di 297 in 24 ore. L’incremento degli attuali positivi è di 25.600. Ieri erano stati 31084 i nuovi casi e 199 i decessi. I tamponi effettuati sono stati 215.886.

Red/Nav