Sabato 31 ottobre 2020 - 18:19

Da ieri in Lombardia 73 morti e 8.919 casi: positivo il 19% dei test

In terapia intensiva 392 persone, oltre 4mila negli altri reparti

Milano, 31 ott. (askanews) – Sono 8.919 i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia, il 19% dei 46.781 tamponi processati nelle ultime 24 ore. I decessi salgono a 17.535, con 73 morti in più in un solo giorno. Aumentano anche i ricoveri: oggi in terapia intensiva si contano 392 letti occupati, 22 in più rispetto all’ultimo censimento, e salgono a 4.033 i ricoveri negli altri reparti (+335). L’aggregato che riunisce i guariti e i dimessi sale a 96.198 (+2.064), di cui 4.265 dimessi e 91.933 guariti.

mch/sam