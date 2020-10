Venerdì 30 ottobre 2020 - 17:26

Coronavirus, in Lombardia 8960 nuovi casi, Campania +3186

In Veneto 3012. Oltre due mila casi in Toscana, Piemonte e Lazio

Roma, 30 ott. (askanews) – Dei 31084 nuovi casi registrati in Italia nelle ultime 24 ore ben 8960 si sono registrati in Lombardia. La seconda regione per numero di nuovi contagi è la Campania con 3186, seguita da Veneto con 3012. In Toscana 2765 nuovi casi, 2719 in Piemonte e 2246 nel Lazio e 1763 in Emilia Romagna. In tutte le altre regioni i nuovi contagi non superano le mille unità. E’ quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute Iss. La regione con meno contagi, 95, è la Basilicata.