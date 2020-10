Giovedì 29 ottobre 2020 - 09:40

“Ci stiamo preparando alla battaglia su Roma, pronti al peggio” (l’assessore D’Amato)

"Stiamo tenendo ma la rete è sottoposta a grande stress"

Roma, 29 ott. (askanews) – “Ci stiamo preparando alla battaglia su Roma. Dobbiamo essere pronti ad affrontare lo scenario peggiore, sempre con la speranza che non si verifichi”. A spiegarlo al Corriere della Sera l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

“Non voglio essere ansiogeno, ma non posso neanche essere confortante. Devo essere realistico e dire le cose come stanno. È vero che stiamo tenendo rispetto ad altre realtà come la Lombardia, il Veneto e la Campania, anche se la nostra rete ospedaliera è sottoposta a un grande stress. Ma tutto dipenderà dal raffreddamento della curva epidemiologica”, ha spiegato chiarendo che gli effetti delle ultime misure del Dpcm saranno visibili “non prima di dieci giorni. Non abbiamo la palla di vetro per predire il futuro e oggi non possiamo ancora sapere se porteranno un reale beneficio nel numero dei contagi”.

D’Amato ha poi spiegato “che ci stiamo attrezzando per affrontare un ulteriore aumento importante della curva epidemiologica, completando la riorganizzazione della rete ospedaliera e creando 120 posti letto al giorno”.

Dunque la disponibilità della rete ospedaliera sarà così composta: “Oltre ai 2.913 posti letto e ai 532 di terapia intensiva, previsti dall’ordinanza del 21 ottobre, ne verranno aggiunti altri 1.450 per quanto riguarda la degenza e ulteriori 80 di rianimazione”.

L’assessore ha ricordato che “molte strutture sanitarie hanno cambiato pelle”.

Bet/Int5