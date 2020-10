Mercoledì 28 ottobre 2020 - 19:31

Covid, Emiliano: in Puglia sospesa didattica in presenza nelle scuole

"L'innesco dei contagi è dipeso da riapertura scuole"

Roma, 28 ott. (askanews) – “Oggi abbiamo toccato il picco massimo storico, più di quello che è accaduto a marzo e aprile, abbiamo quasi 800 nuovi contagiati. Oggi abbiamo dovuto prendere la decisione molto dolorosa di sospendere la didattica in presenza in tutte le scuole. Da un esame attento dei dati epidemiologici ci siamo accorti l’innesco dei contagi in Puglia è dipeso strettamente dalla riapertura delle scuole”. Lo ha detto su Sky TG24 il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

“In Puglia – ha spiegato – il rialzo di tutti i dati coincide temporalmente con quello della riapertura delle scuole. C’è una coincidenza temporale e un incremento dei contagi scolastici, che sono centinaia e centinaia, che corrisponde alla diffusione del contagio all’interno dei nuclei familiari che in questo momento sono i focolai principali che ci sono in Puglia. Questa coincidenza è obiettiva”.

“Stiamo comunicando questa decisione al Governo e appena questa comunicazione arriverà a destinazione adotteremo i provvedimenti relativi. I numeri dei contagi scolastici, almeno in Puglia, sono altissimi”, ha concluso Emiliano.