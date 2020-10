Martedì 27 ottobre 2020 - 19:19

“In tutte le Regioni Rt superiore a 1, si fa fatica a tracciare” (Iss)

Parla Brusaferro

Roma, 27 ott. (askanews) – “Possiamo convivere col virus, ma in questa fase è importante evitare i rapporti non necessari per limitare la curva dei contagi”. E’ la raccomandazione del presidente dell’Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, in conferenza stampa al ministero della Salute.

“Se ci sono 20-22 nuovi mila casi al giorno si fa fatica a tracciare”, ha sottolineato, ricordando che “in tutte le regioni l’indice di contagio Rt è superiore a 1, aumenta il numero dei casi e le risorse fanno fatica a soddisfare il tracciamento”, e richiamando al “senso di responsabilità”.

