Lunedì 26 ottobre 2020 - 20:55

Protesta anti Dpcm a Torino: fumogeni, petardi e cariche

Protesta contro la stretta del governo

Torino, 26 ott. (askanews) – Tensioni in piazza Castello a Torino, dove è in corso una delle manifestazioni di protesta contro la stretta del governo per limitare i contagi da Coronavirus. In piazza centinaia di manifestanti, davanti alla Regione Piemonte.

Da subito sono partiti fumogeni e petardi all’indirizzo delle forze dell’ordine, che hanno risposto con una carica, disperdendo i manifestanti verso via Pietro Micca.

Non lontano in piazza Vittorio, una delle piazze della movida torinese, è in corso un’altra manifestazione, dove non si registrano al momento tensioni. (Foto da social media).

Prs/Int2