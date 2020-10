Sabato 24 ottobre 2020 - 12:32

“Donne essenziali per la Chiesa, ricercare spazi più degni” (Papa Francesco)

"C'è bisogno del loro ingegno e del loro stile"

Roma, 24 ott. (askanews) – Il ruolo della donna è “essenziale per la storia della salvezza” e “non può che esserlo per la Chiesa e per il mondo. Ma quante donne non ricevono la dignità loro dovuta! La donna, che ha portato Dio nel mondo, deve poter portare i suoi doni nella storia. C’è bisogno del suo ingegno e del suo stile. Ne ha bisogno la teologia, perché non sia astratta e concettuale, ma delicata, narrativa, vitale”. Lo ha detto Papa Francesco ricevendo in udienza docenti e studenti della Pontificia Facoltà Teologica Marianum, in occasione del 70mo anniversario di fondazione della Facoltà.

“La mariologia, in particolare, può contribuire a portare nella cultura, anche attraverso l’arte e la poesia, la bellezza che umanizza e infonde speranza. Ed è chiamata a ricercare spazi più degni per la donna nella Chiesa, a partire dalla comune dignità battesimale”, ha concluso Bergoglio.

