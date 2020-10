Venerdì 23 ottobre 2020 - 09:59

“Selezionare tra attività indispensabili e no” (Bonaccini)

"Non ci possiamo permettere un nuovo lockdown generale"

Bologna, 23 ott. (askanews) – “Oggi sta crescendo anche in Italia una situazione che preoccupa. Siccome non ci possiamo permettere un nuovo lockdown generale e totale come è stato fatto mesi fa perché vorrebbe dire passare da pandemia sanitaria a pandemia economica e sociale, io credo che occorra saper selezionare tra quelle attività indispensabili e quelle un po’ meno indispensabili sulle quali, per contrastare la diffusione, provare a prendere decisioni insieme o per parti di territorio”.

Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, in un collegamento a Omnibus su La7.

Se qualche governatore di Regione o qualche ministro o qualche rappresentante delle istituzione “cerca, per ragioni di opportunità politica, di smarcarsi prendendo qualche voto in più la prossima volta, credo che farebbe un errore clamoroso”, ha poi detto Bonaccini.

“Non sono dentro ad alcun dissidio, sono dentro a un ruolo istituzionale che deve cercare il più possibile a dare risposte ai cittadini e provare a tenere un rapporto il più possibile corretto, perché siamo tutti sulla stessa barca. Se qualcuno cerca, per ragioni di opportunità politica di smarcarsi prendendo qualche voto in più la prossima volta, credo che farebbe un errore clamoroso. E’ un momento complicato, abbiamo bisogno di dare risposte nuove e dobbiamo evitare troppa propaganda e troppe parole”.

“Non ho voglia di fare polemica – ha aggiunto -. Abbiamo bisogno di lavorare insieme rispettando il ruolo autonomo e istituzionale che ognuno di noi ha”.

