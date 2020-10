Venerdì 23 ottobre 2020 - 15:34

Medjugorje, il Vaticano scomunica l’ex padre spirituale dei “veggenti”

Aveva costituito una "Chiesa parallela" nel Bresciano

Città del Vaticano, 23 ott. (askanews) – Il Vaticano ha scomunicato Tomislav Vlasic, il primo padre spirituale dei veggenti di Medjugorje. L’ex francescano, già dimesso nel 2009 dallo stato clericale, mandava avanti in una cascina nel Bresciano una sorta di “chiesa parallela” ispirata a Medjugorje.

La diocesi di Brescia a reso noto oggi che la Congregazione per la Dottrina della Fede ha formalmente comunicato al Vescovo, mons. Pierantonio Tremolada, che il 15 luglio 2020 “il Sig.

Vlasic è incorso nella pena di scomunica … per il fatto che purtroppo, nel corso di questi anni, il Sig. Vlasic non ha mai ottemperato ai divieti a lui imposti nel precetto penale canonico emesso nei suoi confronti dalla medesima Congregazione, il 10 marzo 2009, sotto pena di scomunica riservata alla Santa Sede”.

Nel 2008 la congregazione per la Dottrina della fede indagò su Vlasic dopo che in Vaticano – lo rivelò la diocesi di Mostar – giunsero segnalazioni “per divulgazione di dubbie dottrine, mani-polazione delle coscienze, sospetto misticismo, disobbedienza ad ordini legittimamente impartiti ed addebiti contra sextum”, ossia contro il sesto comandamento, non commettere atti impuri.

