Venerdì 23 ottobre 2020 - 15:50

In Lombardia 5mila positivi e 350 ricoveri in più in 24 ore

Lo ha reso noto il governatore Attilio Fontana

Milano, 23 ott. (askanews) – “Purtroppo la linea epidemiologica sta salendo: oggi 5mila positivi in più rispetto a ieri.

Soprattutto 350 ricoveri in più tra, terapia intensiva e non intensiva”. Lo ha detto il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, in conferenza stampa in Regione. I ricoveri in terapia intensiva sono complessivamente 170.

Sam