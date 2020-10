Venerdì 23 ottobre 2020 - 16:25

Corruzione, in appello 6 anni all’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno

Sentenza della corte d'Appello

Roma, 23 ott. (askanews) – L’ex sindaco della capitale, Gianni Alemanno, è stato condannato a 6 anni di reclusione in uno dei filoni dell’inchiesta “Mondo di mezzo-Mafia Capitale”. La sentenza è stata emessa dai giudici della corte d’appello di Roma.

Il procuratore generale Pietro Catalani, in sede di requisitoria, aveva chiesto per Alemanno una pena a 3 anni e sei mesi di reclusione per l’accusa di “corruzione per l’esercizio della funzione”, secondo l’articolo 318 del codice penale. La corte ha di fatto confermato la sentenza di primo grado.

Int2