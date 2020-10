Giovedì 22 ottobre 2020 - 16:26

Barilla, l’export in Germania viaggia in treno: -70% emissioni CO2

Tre treni a settimana percorrono la tratta Parma-Ulm

Milano, 22 ott. (askanews) – Circa 100.000 tonnellate di prodotti Barilla, pari al 70% del totale, dallo scorso marzo raggiungono in treno la Germania, Paese strategico per il gruppo alimentare di Parma che lì detiene una quota di mercato del 22% nel segmento della pasta e del 39% in quello dei sughi e dei pesti. Grazie all’utilizzo della linea ferroviaria che collega l’interporto di Parma con quello di Ulm in Baden-Württemberg, infatti, vengono esportati pasta, sughi e pesti, riducendo, in media ogni anno, del 70% le emissioni di CO2 (pari a più di 6.000 tonnellate di CO2 in meno) rispetto al trasporto su gomma e togliendo dalla strada circa 5.000 tir, a vantaggio della sicurezza stradale e dell’efficienza organizzativa dei trasporti. Ogni settimana tre treni arrivano nel sud della Germania con una puntualità delle consegne che tocca il 99%, consentendo, tra le altre cose, un abbattimento dei costi stimati di circa il 5% rispetto al trasporto su gomma.

Il progetto, partito a marzo 2020 con 2 treni a settimana, potrebbe, in futuro, veder aumentare a quattro i viaggi tra l’interporto di Parma e Ulm. Ogni treno trasporta su 16 vagoni 32 container con in media 600 tonnellate di prodotti Barilla di cui la maggior parte è pasta (490 tonnellate), seguita da sughi (60 tonnellate) e pesti (50 tonnellate).

“Si tratta di un progetto distintivo che, visti i volumi trasportati e il tipo servizio, rappresenta un unicum in Europa – ha dichiarato Gianluigi Mason, responsabile logistica Italia del gruppo Barilla – Con questa iniziativa vogliamo dar vita ad un esempio-guida di un nuovo sviluppo di logistica intermodale a forte valenza ambientale, in grado di conquistare anche settori tradizionalmente dominati dal trasporto stradale e che vogliamo esportare anche su altre tratte”. L’impegno di Barilla sul fronte ambientale in Germania è stato anche celebrato lo scorso 21 ottobre, a Berlino, durante la cerimonia per il conferimento del German Logistic Award. Il Gruppo di Parma grazie al progetto “Dalla strada alla ferrovia: Sostenibilità come concetto olistico” si è classificato al terzo posto tra le migliori iniziative in ambito di sostenibilità ambientale e logistica

Il trasporto su rotaia è una modalità scelta anche in Italia nella quale il Gruppo Barilla è in prima linea e da anni porta avanti diversi progetti, legati alla materia prima grano. Basti pensare che nel 2019 Barilla ha trasportato sui treni oltre 100.000 tonnellate di grano (duro e tenero) generando un risparmio di CO2 di oltre il 70% rispetto al trasporto su gomma. Ne è un esempio la tratta del treno del grano Ravenna – Parma, inaugurata nel 2015 che trasporta direttamente il grano duro dentro lo stabilimento di Pedrignano.