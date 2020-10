Mercoledì 21 ottobre 2020 - 11:57

Coronavirus, in Veneto oltre mille positivi nelle ultime 24 ore

1.377 casi da ieri, 7 nuovi decessi

Venezia, 21 ott. (askanews) – Boom di nuovi casi di coronavirus in Veneto. Il bollettino della Regione Veneto ha conunicato 1.377 nuovi positivi da ieri per un totale di 38.265 dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Sono 7 i nuovi decessi, 56 i positivi in terapia intensiva.