Lunedì 19 ottobre 2020 - 14:31

Riportare il grifone in tutta la Sardegna: obiettivo possibile

Nuovo progetto LIFE per la salvaguardia di un uccello simbolo

Roma, 19 ott. (askanews) – Riportare il grifone in tutta la Sardegna. Un traguardo possibile alla luce dei risultati raggiunti in questi anni dal progetto LIFE Under Griffon Wings, nato con l’obiettivo principale di migliorare lo stato di conservazione del Grifone nella Sardegna nord-occidentale, che ha visto un incremento significativo della popolazione che è passata da 90-110 individui stimati nel 2015 a 230-250 individui nel 2019. Proprio per dare continuità e per consolidare questi risultati, è stato presentato e poi finanziato nell’ambito del Programma Europeo per l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE 2014-2020) il progetto LIFE SAFE for VULTURES (LIFE19 NAT/IT/000732).

Con questo nuovo progetto l’Università di Sassari, l’Agenzia Regionale Forestas, il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna, E-Distribuzione e la Vulture Conservation Foundation mirano a rafforzare questa convinzione perché l’obiettivo di riportare il Grifone in tutta la Sardegna è possibile ma serve l’impegno e la determinazione di tutti i soggetti coinvolti.

Una partnership forte già collaudata nel recente passato – si legge sul sito dell’Università di Sassari – mira con nuove professionalità a portare avanti tutta una serie di azioni volte a creare le condizioni ambientali affinché questa specie possa riconquistare i vecchi areali di distribuzione che vanno dalla parte centro-orientale fino al sud della Sardegna. Un contributo economico importante da parte della commissione UE sarà messo a disposizione a partire dal 1 gennaio 2021, data in cui prenderà il via il progetto.

Gli interventi previsti arricchiscono le buone pratiche già messe in campo con il progetto LIFE Under Griffon Wings ed includono l’ampliamento della rete dei carnai aziendali, la realizzazione di più unità cinofile antiveleno distribuite nel territorio, l’attivazione di una stazione di alimentazione allestita nel sud dell’isola dove, da un’apposita voliera di pre-ambientamento prenderanno il volo altri 40 grifoni provenienti dalla Spagna e dal programma di riproduzione in cattività del ARTIS Amsterdam Royal Zoo e dello Zoo di Dresda.

Verranno inoltre mitigati i rischi di collisione ed elettrocuzione sulle infrastrutture energetiche grazie agli interventi di E-Distribuzione sulle linee elettriche di media tensione nelle aree più sensibili. Un progetto di ampio respiro – supportato da tutti gli assessorati regionali competenti – che richiederà ancora molto impegno e determinazione.