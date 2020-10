Lunedì 19 ottobre 2020 - 13:40

Franceschini: Mari maestro del design, riconosciuto in tutto il mondo

Cordoglio per scomparsa Enzo Mari

Roma, 19 ott. (askanews) – “Con la scomparsa di Enzo Mari, l’Italia perde uno dei più grandi maestri del design italiano del ‘900. I suoi oggetti realizzati da aziende italiane ed esposti nelle più importanti istituzioni internazionali, hanno contribuito a diffondere la bellezza del Made in Italy nel mondo. Una personalità di grande spessore che, con la sua creatività, ha riempito d’orgoglio il nostro Paese”. Così il ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, esprime il proprio cordoglio per la morte di Enzo Mari, avvenuta a pochi giorni dall’inaugurazione della retrospettiva che la Triennale di Milano gli ha dedicato.