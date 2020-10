Domenica 18 ottobre 2020 - 16:47

In Lombardia oggi 2.975 nuovi positivi e 21 morti

Aumentano le terapie intrensive

Roma, 18 ott. (askanews) – Si contano oggi in Lombardia 2.975 nuovi positivi al coronavirus SARS-CoV-2 che provoca la COVID-19, e 21 morti. Più di 1.000 i ricoverati. Sono questi i dati del report sintetico della Regione per oggi, domenica 18 ottobre. Le terapie intensive aumentano di 14 unità, i pazienti sono 110, di cui 84 intubati. Crescono anche i ricoverati, 122 in più in 24 ore. Gli ospedalihanno riaperto i reparti speciali. In provincia di Milano 1.463 i nuovi positivi.

