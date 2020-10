Domenica 18 ottobre 2020 - 16:58

Coronavirus, a Roma e nel Lazio 1.198 nuovi positivi e 6 morti

La situazione peggiora

Roma, 18 ott. (askanews) – Su 23mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 1.198 casi positivi (il dato tiene conto di 197 recuperi di ritardate notifiche nelle ultime 48h, in particolare nella asl di frosinone), 6 i decessi e 49 i guariti. A Frosinone record dei casi. Lo rende noto l’assessore alla Salute della regione Lazio, Alessio D’Amato, che spiega come il Lazio sia “la regione con il maggior numero di casi testati per abitanti”.

