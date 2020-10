Mercoledì 14 ottobre 2020 - 16:39

Covid, venerdì Cts Lombardia valuterà norme più dure per Milano

Il capoluogo preoccupa come Varese e la Brianza: "No mini lockdown"

Milano, 14 ott. (askanews) – E’ prevista per venerdì prossimo la nuova riunione del Cts della Lombardia per fare il punto sulla situazione dei contagi in regione. A destare preoccupazione sono le province di Milano, Varese e Monza e Brianza dove i contagi sono da giorni in rapida ascesa. Sul tavolo dei tecnici, apprende askanews, c’è la possibilità di introdurre delle misure più restrittive rispetto al Dpcm emanato solo pochi giorni fa dal governo.

“La situazione – viene spiegato – è molto fluida. Non si parla di un mini lockdown, piuttosto si tratta di inasprire le misure che ci sono già, lavorando su trasporti, scaglionamento degli ingressi a scuola e chiusura dei locali”.

L’incognita in questo momento è se agire su scala provinciale o regionale. Rendere omogenee le norme sul tutto il territorio aiuterebbe a tenere la situazione sotto controllo per evitare che ci si possa spostare da una provincia all’altra e aggirare i divieti più duri.