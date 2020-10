Martedì 13 ottobre 2020 - 13:07

Covid, Zingaretti: facciamo tutto per evitare il lockdown

Ma serve la responsabilità di tutti

Roma, 13 ott. (askanews) – “Noi facciamo tutto perché non vogliamo il lockdown e stiamo facendo di tutto per allontanare e non avere questa ipotesi”. Così poco fa il segretario del Pd e governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, nel corso di una conferenza stampa al WeGil a Roma, ricordando che in questa fase dobbiamo essere tutti molto responsabili.

“Voglio dire grazie al mondo del commercio e dell’artigianato perché non c’è dubbio che nellle nostre città la riapertura dei negozi di tutte le categorie ha rappresentato dei presidi di buona condotta” ha detto.

“Grazie a chi ha rialzato le saracinesche e grazie a chi nella rete commerciale ha combattuto per far rispettare le regole e andare avanti. Ora noi vogliamo continuare a vivere, ma dobbiamo sapere che ciò significa seguire le regole per arginare la diffusione del virus e aiutare l’economia” ha sottolineato ricordando che “il virus, per come si è caratterizzato, mette a rischio, magari a causa di pochi, l’intera economia”. “Il virus è in circolazione e non ha mai smesso e ad un aumento dei contatti e della frequentazione delle persone sta avendo i numeri che conosciamo”, ha detto Zingaretti che ha criticato quei pochi che non rispettano le regole mettendo a rischio contagio la comunità. Di qui l’invito ai commercianti e ai ristoratori a mettere in atto le attenzioni anti covid dall’igiene, alle mascherine, le distanze, “basta un nulla per determinare il contagio”.