Martedì 13 ottobre 2020 - 18:29

Audi Q8 ibrido plug-in: 49 km autonomia, potenza fino a 462 CV

Settimo modello elettrificato presentato dalla casa

Milano, 13 ott. (askanews) – Arriva Audi Q8 Tfsi e, il settimo modello ibrido plug-in lanciato dalla casa in poco più di un anno. La nuova Q8 abbina al V6 3.0 benzina disponibile con due step di potenza, 381 CV e 462 CV (450 e 700 Nm di coppia), a un motore elettrico da 136 CV integrato nel cambio tiptronic a 8 rapporti, capace di un’autonomia a zero emissioni fino a 49 chilometri (WLTP), grazie a una batteria da 17,8 kW. Per ricaricare la batteria occorrono 2,5 ore in corrente alternata da 7,4 kW (massima potenza di ricarica supportata) e 6,5 ore da una presa domestica da 230V.

Sul fronte delle prestazione la versione da 462 CV scatta da 0 a 100 km/h in 5,4 secondi (5,8s la meno potente), mentre la velocità massima è limitata a 240 km/h (135 km/h in elettrico). I consumi sono pari a 2,8-3,2 litri ogni 100 km (ciclo combinato WLTP) con emissioni di 64-70 grammi/km di CO2, sostanzialmente in linea con il modello meno potente. La nuova Q8 Tfsi e quattro sarà disponibile in Italia nel corso del quarto trimestre 2020.