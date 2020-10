Martedì 13 ottobre 2020 - 13:01

Asstra: a rischio diritto mobilità se scende ancora capienza Tpl

Con calo al 50%, 275mila persone costrette a usare mezzi privati

Milano, 13 ott. (askanews) – In caso di una riduzione ulteriore del valore del coefficiente di riempimento dei mezzi attualmente consentito (80%), “risulterebbe difficile per gli operatori del Tpl continuare a conciliare il rispetto dei protocolli anti Covid-19 e garantire allo stesso tempo il diritto alla mobilità per diverse centinaia di migliaia di utenti ogni giorno, con il conseguente rischio di fenomeni di assembramento alle fermate e alle stazioni”. E’ quanto emerge da un’indagine di Asstra, l’associazione nazionale delle aziende di Tpl sia pubbliche che private, che sottolinea come l’utilizzo del trasporto pubblico locale è diminuito del 50-60% rispetto all’epoca pre-Covid, quando i viaggio erano circa 16 milioni al giorno, rispetto agli attuali 8.

In caso di ulteriore riduzione della capienza, secondo Asstra, “solo nelle ore di punta mattutine si rischierebbe di non poter soddisfare da oltre 91 mila (ipotesi capienza massima consentita al 75%) a circa 550 mila spostamenti ogni giorno (scenario al 50%), arrecando un notevole disservizio quotidiano all’utenza”. In termini di singole persone, l’ipotesi di riduzione al 50% significherebbe impedire a circa 275 mila persone al giorno di beneficiare del servizio di trasporto.

Il risultato sarebbe un aumento della mobilità privata. Secondo Asstra, solo nelle ore di punta muttutine gli spostamenti in auto potrebbero aumentare in un range compreso fra 42 mila e 250 mila, con inevitabili ripercussioni negative su ambiente e traffico. L’autovettura, rispetto ad un autobus, conclude Asstra emette per passeggero km maggiori emissioni di CO2 per un valore pari +1.741%, oltre che il +57,1% di PM10 ed il +42,1% di PM2,5. Per quanto riguarda la CO2, un’auto emette in media in città oltre 3 volte di anidride carbonica rispetto ad un autobus, con un valore pari al +213,6%.