Martedì 13 ottobre 2020 - 13:38

Appello di Raggi a turisti: venite a trovarci, Roma è sicura

"Ci rialzeremo anche questa volta"

Roma, 13 ott. (askanews) – “Abbiamo illuminato artisticamente i nostri monumenti – come il Pantheon, piazza del Popolo o l’arco di Costantino davanti al Colosseo – per dare un segnale di ripresa dell’Italia all’estero. Per primi in Europa abbiamo riaperto, al Circo Massimo, il nostro Teatro dell’Opera. Abbiamo cercato di attirare nuovi visitatori. Abbiamo lanciato un bollino “Rome Safe Tourism” che attesta la conformità dei locali ai protocolli di sicurezza per la battaglia contro il Covid-19. Rivolgo un appello a tutti: visitate Roma, venite a trovarci! E’ sempre bellissima, ora più che mai accogliente e sicura. Uniti vinciamo ogni sfida”. E’ l’appello rivolto da Fb dalla sindaca di Roma Virginia Raggi.

“E’ responsabilità primaria delle istituzioni non lasciare indietro nessuno. E noi ci mettiamo la faccia – continua Raggi -. Non possiamo rischiare che tante famiglie siano travolte dalla crisi. Progettare la ripresa significa anche sostenere oggi baristi, ristoratori, commercianti. Persone cui voglio esprimere tutta la mia vicinanza e che ringrazio per lo spirito di sacrificio e il senso di comunità dimostrato in questi mesi complicati. I romani e gli italiani sono grandi lavoratori e hanno una tempra forte: ci rialzeremo anche questa volta”, conclude.