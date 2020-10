Lunedì 12 ottobre 2020 - 08:19

“Dobbiamo impedire che il virus passi dai giovani agli anziani” (Brusaferro)

"Bisogna limitare i rischi anche nei contesti informali"

Roma, 12 ott. (askanews) – “Da oltre due settimane fortunatamente si è fermata poco oltre i 40 anni la crescita dell’età mediana dei contagi. La battaglia ora è impedire che il virus passi dai più giovani agli anziani, finendo per congestionare di nuovo i servizi sanitari”. Lo dice in un’intervista a La Stampa il presidente dell’Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro.

“Dobbiamo intervenire subito sapendo che i provvedimenti presi oggi avranno una ricaduta non prima di 15 giorni”, precisa, anticipando che le limitazioni che prenderà il governo ridurranno “i rischi insiti nelle aggregazioni. Anche informali, come i raduni troppo estesi in famiglia, feste di compleanno, cerimonie, matrimoni. Dobbiamo limitare le presenze come nei luoghi della movida e davanti alle scuole. Sapendo che rispettare le regole oggi significa evitare misure più restrittive domani”.

Quanto a possibili lockdown locali, Brusaferro spiega che “a una rapida crescita dei casi e un Rt prolungato sopra 1,25 possono corrispondere provvedimenti più restrittivi a livello locale che non è detto si traducano in veri e propri lockdown ma che potrebbero limitare ulteriormente le aggregazioni sociali”, conclude Brusaferro.

