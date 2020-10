Domenica 11 ottobre 2020 - 12:21

La ricetta della virologa Capua: mascherina sempre (tranne in casa)

E il fisico Sestili avverte: i contagi rischiano di triplicare

Roma, 11 ott. (askanews) – “Il problema Covid non lo risolveranno i politici, ma i singoli individui che si sentono parte di una collettività. E questo è il momento di rafforzare l’impegno: la mascherina va portata sempre, tranne che in casa e nella propria macchina se si è soli. Se si usa il car sharing meglio indossarla. Lavare e disinfettare le mani più spesso possibile. Il virus viene trasportato da goccioline pesanti che tendono a cadere rapidamente: ecco perché la distanza di due metri ci protegge”. E’ la ricetta della nota virologa Ilaria capua, che oggi rilascia interviste sia al Corriere della Sera sia a la Repubblica.

“Oggi più che mai dobbiamo affidarci al buon senso che ci fa sopravvivere, imparare e crescere”. Ma niente lockdown su base regionali “di troppe regole si muore”. Ma giusto limitare la movida “perché si tende a stare senza mascherina e a parlare ad alta voce – dice -. Urlare e cantare sono i modi migliori per diffondere l’infezione. La vita notturna va reinventata, altrimenti il virus continuerà a circolare. Inoltre i giovani possono contagiare parenti, amici e colleghi. Vanno cercate soluzioni alternative e creative”.

In generale quel che più preoccupa è “la cosiddetta pandemic fatigue: si verifica quando i pazienti, ma anche le strutture sanitarie e i decisori politici perdono energie, si immobilizzano. L’antidoto è concentrarsi sulle questioni davvero urgenti e necessarie. Per esempio, per quanto riguarda i tamponi, bisogna snellire le procedure, evitare che si formino code nei punti-prelievo o che le persone aspettino giorni per avere il referto. Come singoli individui diamo la priorità a poche regole: spostarsi il meno possibile e sempre con la mascherina, mantenere la distanza di due metri, lavarsi le mani. Con l’unione di questi comportamenti siamo protetti”.

Su Repubblica, sulla stessa pagina vi è però anche l’allarmante previsione sui contagi in Italia del fisico e analista Gorgio Sestili: “Entro i prossimi dieci giorni aumenteranno tantissimo perché nell’ultima settimana sono più che raddoppiati. Potrebbero addirittura triplicare”, avverte.

