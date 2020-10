Domenica 11 ottobre 2020 - 12:22

Karabakh, Papa: incoraggio a riprendere la tregua, troppo fragile

Ho apprezzato che tra Armenia, Azerbagian concordato cessate il fuoco

Roma, 11 ott. (askanews) – “Ho apprezzato che tra Armenia e Azerbagian sia stato concordato un cessate il fuoco per ragioni umanitarie” in vista di un sostanziale accordo di pace, ha dichiarato Papa Francesco a conclusione dell’Angelus. “Nonostante la tregua si dimostri troppo fragile incoraggio a riprenderla”, ha aggiunto il Pontefice, esprimendo dolore per le vittime e invitando a pregare “per tutti coloro la cui vita è in pericolo”