I Gretaboys tornano in piazza

Sit-in in oltre 100 città con lo slogan "Ritorno al futuro"

Roma, 9 ott. (askanews) – Dopo alcuni mesi di inattività e di tregua per l’emergenza coronavirus, tornano oggi in piazza i ragazzi e gli attivisti del movimento Fridays For Future, lanciato a livello mondiale dalla giovane attivista svedese Greta Thunberg. L’occasione è un nuovo “Climate Strike”, uno “sciopero per clima” che vedrà manifestazioni, flash-mob e sit-in in più di 100 città italiane.

“Nonostante la pandemia ci abbia mostrato i danni dell’attuale sistema economico e il potenziale devastante della crisi climatica, le persone al potere continuano a ignorarla o negarla”, spiega il movimento FFF Italia sui suoi canali social: “Torniamo a riempire le piazze d’Italia e a manifestare per il nostro diritto ad un futuro vivibile. I governi hanno fallito: non sono stati in grado di agire per tutto questo tempo, ignorando gli allarmi della comunità scientifica mondiale sulla catastrofe climatica ed ecologica che stiamo alimentando ogni giorno di più. Ma noi, le persone, non abbiamo ancora fallito: ci rimangono 7 anni e 4 mesi per scongiurare la catastrofe. Sta a noi unirci con forza e protestare per il nostro futuro!”.

“Il tempo per evitare il collasso climatico sta per finire – affermano ancora i ragazzi – ma arrendersi significa destinarci a un futuro nel caos, e non lo accettiamo. Dobbiamo affrontare la realtà e trattare la crisi climatica come una crisi. Vogliamo che la politica dia la priorità alla sopravvivenza dell’umanità piuttosto che all’avidità di pochi. Vogliamo un’economia basata sul benessere delle persone e la tutela degli ecosistemi e non più sul PIL, un’Europa che si impegni a ripagare il suo debito con il sud del mondo. Vogliamo un Ritorno al Futuro”, come è stata chiamata la campagna di “proposte concrete” contro il cambiamento climatico avanzate al governo italiano.

Da nord a sud, saranno diverse le città interessate dalla mobilitazione per il clima: tra le altre, a Roma manifestazione in Piazza del Popolo dalle ore 9; a Milano dalle 9.30 in piazza Cairoli; a Torino dalle 9.30 in Piazza Castello; a Napoli in PIazza Municipio dalle 16; a Palermo in Piazza Pretoria dalle 17; a Bologna in Piazza Maggiore dalle 9.

Ogni manifestazione, assicurano gli organizzatori, “rispetterà le norme anti-contagio”: sarà obbligatorio l’utilizzo della mascherina, bisognerà restare distanti un metro e mezzo, usare il gel disinfettante, misurare la temperatura corporea prima di uscire di casa e non partecipare se si abbiano sintomi da Covid-19. Inoltre, fin dalla prima mattina gli attivisti saranno nelle piazze delle le città per disegnare a terra con i gessetti delle X su cui ci si dovrà posizionare: “Chiediamo di ascoltare la scienza e di trattare un’emergenza come tale, e questo vale per la crisi climatica come per ogni altra”.

