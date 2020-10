Venerdì 9 ottobre 2020 - 18:33

“Aumentano i sintomatici” (Report settimanale Iss-Ministero della salute)

Il virus circola in tutta Italia

Roma, 9 ott. (askanews) – “Aumentano i casi, mantenere comportamenti rigorosi”: è in sintesi l’allerta che arriva dal monitoraggio settimanale della cabina di regia ministero della Salute -Istituto Superiore di Sanità, dall’analisi dei dati relativi alla settimana 28 settembre – 4 ottobre 2020. Un monitoraggio che rileva un nuova fase dell’epidemia e per la prima volta “significativi segnali di criticità”, con un “notevole carico sui servizi territoriali”. “Si è ormai concretizzato – sottolinea il Report – un passaggio di fase epidemico in Italia con aumento consecutivo di casi da 10 settimane e, per la prima volta, segnali di criticità significativi relativi alla diffusione del virus nel nostro Paese”.

Infatti “si osserva un notevole carico dei servizi territoriali che va monitorato per i suoi potenziali riflessi sui servizi assistenziali. Contestualmente si assiste a un rafforzamento delle misure, in particolare relative all’utilizzo delle mascherine anche in luoghi all’aperto”.

L’avvertimento che arriva dal monitoraggio dello stato dell’epidemia è chiaro: “È necessario evitare eventi e iniziative a rischio aggregazione in luoghi pubblici e privati. È obbligatorio adottare con consapevolezza comportamenti individuali rigorosi (in particolare il distanziamento fisico e l’uso delle mascherine) al fine di limitare il rischio di trasmissione per evitare un ulteriore e più rapido peggioramento dell’epidemia”.

Il virus circola in tutto il Paese e aumentano i casi sintomatici: sono alcuni dei punti chiave che emergono dal monitoraggio settimanale della cabina di regia ministero della Salute -Istituto Superiore di Sanità, che analizza i dati sull’andamento dell’epidemia da Sars-Cov-2 in Italia relativi alla settimana 28 settembre – 4 ottobre 2020.

“Per i tempi che intercorrono tra l’esposizione al patogeno e lo sviluppo di sintomi e tra questi e la diagnosi e successiva notifica, verosimilmente – si spiega nel report – molti dei casi notificati in questa settimana hanno contratto l’infezione a settembre. Alcuni dei casi identificati tramite screening, tuttavia, potrebbero aver contratto l’infezione in periodi antecedenti”.

“Il virus – sottolinea il report del ministero della Salute e Iss – oggi circola in tutto il Paese. Continuano ad aumentare i nuovi casi segnalati in Italia per la decima settimana consecutiva con un’incidenza cumulativa (dati flusso Iss) negli ultimi 14 giorni di 44,37 per 100.000 abitanti (periodo 21 settembre – 4 ottobre; e questo contro il 34,2 per 100.000 abitanti nel periodo 14 settembre – 27 settembre)”.

E “si osserva anche un aumento nel numero di casi sintomatici nello stesso periodo (8.198 casi sintomatici nel periodo 21/9-4/10 contro i 6.650 casi sintomatici nel periodo 14/9 – 27/9)”.

“Sono 17 – si legge nel report – le Regioni che hanno riportato un aumento nel numero di casi diagnosticati rispetto alla settimana precedente”. E “scende la percentuale dei nuovi casi che sono stati rilevati attraverso attività di tracciamento dei contatti (31,8% dei nuovi casi contro 35,8% della settimana precedente). Aumenta, invece, la percentuale dei nuovi casi rilevati attraverso le attività di screening (33,2% contro 28,2%). Il 29,1% dei nuovi casi è stato rilevato attraverso la comparsa di sintomi e nel 5,9% non è stato riportato l’accertamento diagnostico”.

