Giovedì 8 ottobre 2020 - 18:46

Toyota: consegnata a Papa Francesco una Mirai a idrogeno

Esemplare realizzato per viaggio in Giappone di novembre 2019

Milano, 8 ott. (askanews) – Papa Francesco ha ricevuto in dono dalla Conferenza Episcopale Giapponese una Toyota Mirai alimentata ad idrogeno realizzata per le Sue esigenze di mobilità. La vettura è uno dei due esemplari di Mirai appositamente realizzati per gli spostamenti del Santo Padre in occasione del Suo Viaggio Apostolico a novembre dello scorso anno in Giappone, e precedentemente donati alla Conferenza Episcopale Giapponese.

La Papamobile, rigorosamente bianca, ha una lunghezza di 5,1 metri ed un’altezza (incluso il tetto) di 2,7 metri. Mirai – parola che in giapponese significa “futuro” – è la prima berlina alimentata a idrogeno prodotta in serie dal 2014. È la vettura ecologica per eccellenza: il sistema di celle a combustibile è alimentato da idrogeno ed è in grado di percorrere circa 500 Km con un pieno e la sua unica emissione è acqua. Caratteristiche che ben si conciliano con la sensibilità di Papa Francesco per i temi ambientali.