Giovedì 8 ottobre 2020 - 19:17

Aston Martin conferma produzione biposto aperta V12 Speedster

Sarà realizzata in 88 esemplari. Inizio consegne I trim. 2021

Milano, 8 ott. (askanews) – Aston Martin ha confermato la produzione della nuova e suggestiva V12 Speedster, una biposto ad abitacolo aperto che sarà prodotta in 88 esemplari assemblati a mano per celebrare la vittoria del 1959 a Le Mans della DBR1 e la concept car CC100 Speedster, creata nel 2013 per il centenario della casa di Gaydon. La biposto sarà equipaggiata con l’iconico motore V12 twin turbo da 5,2 litri abbinato a un cambio automatico posteriore ZF a 8 marce, in grado di sviluppare una potenza di circa 700 CV e 700 Nm. Il debutto è previsto nel corso dell’anno, mentre l’inizio delle consegne è previsto nel primo trimestre 2021.

“Siamo orgogliosi di poter confermare oggi la produzione della V12 Speedster, che ancora una volta dà prova dell’ambizione e dell’inventiva che caratterizzano il nostro grande marchio britannico omaggiandone il glorioso e inimitabile passato, ha dichiarato il presidente e Ceo di Aston Martin, Andy Palmer.