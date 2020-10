Lunedì 5 ottobre 2020 - 18:33

Linea ad alta velocità Brescia-Verona, avviati i lavori

Terzi(R.Lombardia): strategica per intero asse ferroviario Nord

Milano, 5 ott. (askanews) – Con una cerimonia tenuta a Lonato del Garda sono partiti ufficialmente i lavori per la realizzazione della ferrovia ad alta velocità/alta capacità Brescia Est-Verona. All’evento ha partecipato, tra gli altri, l’assessore regionale lombardo alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, secondo la quale l’opera “è elemento di competitività per i nostri territori: la linea è strategica non solo per la Lombardia, ma per l’intero asse ferroviario che attraversa il Nord Italia”.

La Lombardia, ha proseguito, “ha fatto la sua parte, insieme agli altri attori coinvolti, nel corso degli anni. Tavoli tecnici di confronto e un articolato lavoro per affrontare i temi connessi all’inserimento dell’infrastruttura nel tessuto territoriale, penso alla risoluzione delle interferenze con la viabilità locale ma non solo”.

“Abbiamo lavorato anche per garantire la prospettiva di una convivenza tra le diverse tipologie di servizio ferroviario, che si tratti di Alta Velocità, treni a lunga percorrenza o treni regionali. La sfida, in generale, che attende lo Stato è quella di efficientare l’infrastruttura di competenza affinché i vari servizi su ferro possano funzionare in maniera adeguata” ha concluso Terzi.