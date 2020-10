Lunedì 5 ottobre 2020 - 15:31

E’ stato riattivato il Comitato operativo presso la Protezione civile

Già oggi una prima riunione

Roma, 5 ott. (askanews) – È di nuovo attivo, da oggi, il Comitato operativo istituito presso la sede della Protezione civile in via Vitorchiano a Roma. Così come era accaduto nei mesi più duri dell’epidemia di coronavirus e del lockdown, il Comitato di esperti dovrà di fatto coordinare gli interventi sul territorio in materia di contrasto alla diffusione del virus. Un primo incontro esplorativo si è già svolto oggi alla presenza del capo del capo del Dipartimento Angelo Borrelli, coadiuvato dal commissario per l’Emergenza, Domenico Arcuri. In video conferenza c’e stato un collegamento con i diversi responsabili, con alcuni governatori, delle diverse regioni d’Italia.

