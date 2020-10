Sabato 3 ottobre 2020 - 15:53

La situazione in Piemonte, Mattarella chiama Cirio

Almeno una vittima e diversi dispersi

Roma, 3 ott. (askanews) – Almeno un deceduto in Valsesia, un giovane finito con l’auto nel fiume, e diversi dispersi, specialmente nella zona di Limone Piemonte e in valle Roya, sul versante francese, a causa dell’ondata di maltempo che ha investito il Piemonte, con le forti piogge specialmente nella notte scorsa. Il presidente Sergio Mattarella, ha telefonato al governatore del Piemonte, Alberto Cirio, per testimoniare la sua “vicinanza al territorio”.

